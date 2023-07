എസ്എൻഡിപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജി. ശശിധരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

കൊച്ചി ∙ എസ്എൻഡിപി യോഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിനും ശുപാർശകൾ നൽകാനും ജസ്റ്റിസ് ജി.ശശിധരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. സർക്കാരിനു കമ്മിഷനെ നിയമിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി ആർ.വിനോദ് കുമാർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ രണ്ടുമാസത്തേക്കു സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനോടു വിശദീകരണം തേടി.

English Summary: High Court Has Stayed The Appointment Of G Sasidharan