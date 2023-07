കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് ഡോക്ടർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം; പൊലീസ് കേസെടുത്തു

കോഴിക്കോട്∙ നാദാപുരം ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർക്കു നേരെ കയ്യേറ്റം. കാഷ്വാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി ഡോ. ഭരത് കൃഷ്ണയ്ക്കു നേരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെ കയ്യേറ്റം നടന്നത്. ചെവി അടഞ്ഞെന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേരാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിയത്. വയനാട്ടിൽനിന്നാണു വരുന്നതെന്നും കുറ്റ്യാടി ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചെന്നും മരുന്ന് ലഭിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡോക്ടർ മരുന്നിനെഴുതുകയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സ് നെബുലൈസേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാളും ചെവി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും തനിക്കും മരുന്ന് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒപി ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ മരുന്നു നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഇവർ നഴ്സ്മാരോടു തട്ടിക്കയറി. ഇതിനിടെ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് മറ്റു രണ്ടുപേർ ബഹളം തുടങ്ങിയതോടെ ഡോക്ടറും എത്തി. പിന്നീട് ഇവർ അസഭ്യം പറയുകയും ഡോ. ഭരത് കൃഷ്ണയെ പിടിച്ച് തള്ളുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. നാദാപുരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

