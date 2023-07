മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; യുവാക്കളെ അടിച്ച് അവശരാക്കി നാട്ടുകാർ– വിഡിയോ

പുതുച്ചേരി∙ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച്, ഇരുചക്രവാഹനയാത്രക്കാരെയും കാൽനടയാത്രക്കാരെയും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിയ യുവാക്കളെ നാട്ടുകാർ മർദിച്ചു. അഞ്ചംഗ മദ്യപ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർ വളഞ്ഞിട്ടു മർദിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

രണ്ടു ടൂവീലറുകളിലെ യാത്രക്കാരെ കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. വേഗത്തിൽ വരുന്ന കാറിന്റെയും നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് യുവാക്കളെ മർദിക്കുന്നതിന്റെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എത്തിയത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

ഡ്രൈവർ അടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘം മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നൈ മേദവാക്കം സ്വദേശികളായ യുവാക്കളാണ് വാഹനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മദ്യപിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതിന് യുവാക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

English Summary: Mob Thrashes Drunk Youth For Hitting Pedestrians, Vehicles With Their Car