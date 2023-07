ജില്ലാ ജഡ്ജി നിയമനം: കേരള ഹൈക്കോടതി പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ 2017ലെ ജില്ലാ ജഡ്ജി നിയമനത്തിന് കേരള ഹൈക്കോടതി പിന്തുടർന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്കും അഭിമുഖത്തിനുംശേഷം നിയമന നടപടികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് തെറ്റാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. എന്നാൽ നിയമനം ലഭിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നില്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Kerala HC Erred In Fixing Cut-Off Marks For Viva-Voce In 2017 District Judge Selection; It Was 'Manifestly Arbitrary' : Supreme Court