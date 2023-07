പോക്സോ കേസിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിക്ക് 10 വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

തളിപ്പറമ്പ്∙ പതിനേഴുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ തൃശൂർ സ്വദേശിക്ക് 10 വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. തൃശൂർ അണകര വില്ലേജിൽ കോക്കൂർ റോഡ് വടേരിയാട്ടി‍ൽ രതീഷി(37)നെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി ആർ. രാജേഷ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2013 സെപ്റ്റംബർ 13ന് 17 വയസ്സുള്ള പെ‍ൺകുട്ടിയെ വിപിൻ എന്നയാളുടെ സഹായത്തോടെ കാറിലും പിന്നീട് ഒക്ടോബർ 5ന് പറശ്ശിനിക്കടവിലെ ലോഡ്ജിൽ എത്തിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണു കേസ്.



പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ എടുത്ത കേസ് പിന്നീട് തളിപ്പറമ്പ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2014 ജൂൺ 16നാണ് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ രതീഷ് വിവാഹിതനും 3 കുട്ടികളുടെ പിതാവുമാണ്. കേസിൽ 2ാം പ്രതിയായ വിപിൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി വിട്ടയച്ചു. വാദിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷെറിമോൾ ജോസ് ഹാജരായി. അന്നത്തെ തളിപ്പറമ്പ് എസ്ഐ കെ.ജി.വിനോയി സിഐമാരായിരുന്ന പി.കെ.സന്തോഷ്, കെ.വിനോദ് കുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

