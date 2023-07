ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ മാളിൽ തീപിടിത്തം; രക്ഷപ്പെടാൻ മൂന്നാംനിലയിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ജനങ്ങൾ

ലക്നൗ∙ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ഗാലക്സി മാളിൽ തീപിടിത്തം. ഗാലക്സി പ്ലാസയിലെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മൂന്നാം നിലയിൽനിന്ന് ആളുകൾ പുറത്തേക്കു ചാടിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബിസ്റാഖ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു കീഴിൽ വരുന്ന ഗൗർസിറ്റി 1ലെ അവന്യൂ 1ലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Fire outbreak at Galaxy Mall in Greater Noida, people escape by jumping from the third floor