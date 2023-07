‘കെ.വി.തോമസ് അഴകിയ ദല്ലാൾ: ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ നീക്കം’

കൊച്ചി∙ ബിജെപിയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിനു കെ.വി.തോമസിനെ സിപിഎം അഴകിയ ദല്ലാളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നിടത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് സിപിഎം പിന്തുണ നേടുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റിടങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ ബിജെപി രഹസ്യമായി സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് കെ.വി.തോമസ് ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ചർച്ചയാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു.

ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ കുറിപ്പ്

ബിജെപിയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിന് കെ.വി.തോമസിനെ സിപിഎം അഴകിയ ദല്ലാളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കെ.വി.തോമസും ബിജെപി വക്താവായ ഇ.ശ്രീധരനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അമിത് ഷായുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ച സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയെ പുതിയ കുപ്പിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇ.ശ്രീധരനിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടമാണ്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്കു സിപിഎം പിന്തുണ നേടുകയാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യം. മറ്റിടങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ ബിജെപി രഹസ്യമായി സഹായിക്കും. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് കെ.വി.തോമസ് ബിജെപി നേതാക്കളുമായി ചർച്ചയാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English Summary: KV Thomas is a broker; Move to secure support for BJP candidates: Cherian Philip