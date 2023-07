‘പെട്രോളിന് പണമില്ല, തൂമ്പാപണിക്ക് അവധി വേണം’: വൈറലായി കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറുടെ കത്ത്

ചാലക്കുടി ∙ ജോലിക്കെത്താനായി ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ തൂമ്പാ പണിക്കു പോകാൻ അവധി ചോദിച്ചു കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഡ്രൈവർ എഴുതിയ കത്ത് വൈറലായി. ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണു കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ പറയുന്നത്. കത്തെഴുതി കെഎസ്ആർടിസി ഓഫിസിൽ നൽകിയെങ്കിലും ‘പണി കിട്ടുമോ’ എന്ന പേടി കാരണം തിരികെ വാങ്ങിയെന്നും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതു ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണു വൈറലായതെന്നും ഡ്രൈവർ പറയുന്നു.

കാടുകുറ്റി അന്നനാട് പാമ്പുത്തറ സ്വദേശി അജുവാണു ബൈക്കിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ പോലും പണമില്ലാത്തതിനാൽ തൂമ്പാ പണിക്കു പോകാനായി അവധി ചോദിച്ചു കത്ത് എഴുതിയത്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്നുള്ള ശമ്പളം മുടങ്ങിയതിനാൽ കുട്ടികളുടെ പഠനച്ചെലവും വീട്ടുചെലവും അടക്കമുള്ളവ പ്രയാസത്തിലായി. വീട്ടിൽ അരിമണി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ബൈക്കിൽ ഇന്ധനമില്ലാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയും വഴിയിൽ കാണുന്ന വാഹനത്തിൽ കൈകാട്ടി നിർത്തി ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചുമെല്ലാമാണു ജോലിക്ക് എത്തുന്നതെന്നും അജു പറഞ്ഞു.

ജൂണിലെ വേതനമാണു കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഇത് എന്നു ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു പറയുന്നില്ല. എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്കു മുൻപ് ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും പാഴായി. 11-ാം തീയതിയായിട്ടും വേതനം ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് അവധിയെടുത്തു തൂമ്പാ പണിക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തനിക്കെതിരെ നടപടി വരുമോയെന്ന ആശങ്ക വന്നതോടെ കത്തു തിരികെ വാങ്ങി. ഇന്നലെയും ഇന്നും ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരായെന്നും ചാലക്കുടി-തലശേരി റൂട്ടിലെ ഡ്രൈവറായ അജു വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: A letter written by a KSRTC bus driver asking for leave to go to work as he did not have money to fill his bike with petrol at Chalakudy