കലിതുള്ളി യമുന; ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ യുവാവ് മരത്തിനു മുകളിൽ കഴിഞ്ഞത് 22 മണിക്കൂർ- വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യുവാവ് മരത്തിനു മുകളിൽ കഴിഞ്ഞത് 22 മണിക്കൂർ. ഡൽഹിയിലെ ഒസ്മാൻപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണു സംഭവം. പിന്നീട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.



‘‘യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയരുന്നതിനിടെ സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുവാവ് മരത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് 22 മണിക്കൂറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ച ഒസ്മാൻപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.’’– എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ഡിസിപി വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്.

ഓൾഡ് ഡൽഹി പാലത്തിനു സമീപം യമുനയിലെ ജലനിരപ്പ് 208.65 മീറ്ററാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകള്‍ക്കെല്ലാം ജൂലൈ 16 വരെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അനുവദിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

