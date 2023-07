വിരമിച്ചാലും വാ തുറക്കരുത്; അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെൻഷൻ തടയാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ വിരമിച്ച ശേഷവും അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിനെതിരെ ശബ്ദിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയപ്പോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 1958ലെ ഓൾ ഇന്ത്യാ സർവീസസ് (ഡത്ത് കം റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്) റൂൾസ് ഭേദഗതി ചെയ്തു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇതു സംബന്ധിച്ച കരടിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിച്ച ഭേദഗതി ഒന്നും ചെവികൊള്ളാതെയാണു അന്തിമ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണു വിജ്ഞാപനമെന്നു പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനു മുൻകാല പ്രാബല്യമില്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിരമിച്ച പല ഉന്നത ഐപിഎസ്, ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടും. പ്രസംഗത്തിലും പുസ്തക രൂപത്തിലും യൂട്യൂബിലുമൊക്കെയായി സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയവരാണു പലരും. സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളെ വിമർശിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട്. അത്തരം ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു പെൻഷൻ നിഷേധിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുമെന്നു ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

നാലു കാര്യങ്ങളിലാണു സംസ്ഥാനം വ്യക്തത തേടിയത്. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പടുകയോ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിൽ പെടുകയോ ചെയ്താൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമോ അല്ലാതെയോ വിരമിച്ച ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും പെൻഷൻ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുരുത കുറ്റകൃത്യം നിർവചിക്കണമെന്നും കുറഞ്ഞതു 7 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റം മാത്രം അതിൽ പെടുത്തണമെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മാത്രമല്ല ഗുരുതര സ്വഭാവദൂഷ്യം, അച്ചടക്കലംഘനം എന്നിവയും നിർവചിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതൊന്നും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല ഇതുസംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുമെന്നും വി‍ജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ഗുരുതര കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ പെൻഷൻ നിഷേധിക്കലോ കുറയ്ക്കുകയോ ആണ്. എന്നാൽ അതു ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നോട്ടീസ് നൽകി അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്നും അതിനു ശേഷം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു വാദം കേൾക്കണമെന്നും അവസാനം മാത്രമേ ശിക്ഷ നൽകാൻ പാടുള്ളുവെന്നും കേരളം നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകി 15 ദിവസത്തിനകം മറുപടി വാങ്ങി ഇഷ്ടമുള്ള ശിക്ഷ നൽകാമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ. ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യാ സർവീസസ് റൂൾസിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്ന ഐഎഎസ്, ഐഎപിഎസ്, ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെൻഷൻ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കും മുൻപു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണം.

കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടഷനിൽ വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ അതു വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായവും കേരളം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇന്റലിജൻസ്,സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഗുരുത കൃത്യവിലോപമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

