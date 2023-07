വിധിപ്രസ്താവത്തിൽ അഭിപ്രായമില്ല; പ്രാകൃത വിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് സ്വപ്നം: ടി.ജെ. ജോസഫ്

കൊച്ചി∙ കൈവെട്ടുകേസിലെ കോടതി വിധിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രൊഫസർ ടി.ജെ. ജോസഫ്. പ്രാകൃത വിശ്വാസങ്ങളില്ലാത്ത ആധുനിക ലോകമാണ് താൻ സ്വപ്നം കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു. ഈ കേസിലെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സാക്ഷിമൊഴി നൽകുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു. പ്രതികൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ കിട്ടിയാലും അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ശിക്ഷ കൂടിപ്പോയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയമപണ്ഡിതർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. കേസിനെ തീവ്രവാദം എന്ന നിലയിലാണ് കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിധിയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിശകലനം ചെയ്യട്ടെ. കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ശിക്ഷാവിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിധി അറിയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഭാവമാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കോടതി വിധിയില്‍ തൃപ്തിയുടെ പ്രശ്നമില്ല. അത് എനിക്ക് ബാധകവുമല്ല. പ്രധാനപ്രതി പിടിയിലാവാത്തത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടോ, പ്രതി സമർഥനായതുകൊണ്ടോ, പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ സ്വാധീനമുള്ളവരോ ഒക്കെ ആയതിനാലാവാം. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചില ആളുകളുടെ പ്രാകൃതമായ വിശ്വാസസംഹിതകളുടെ പേരിൽ‌ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുകയോ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് താത്പര്യമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യര്‍ക്കും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഭൂമി. അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ പ്രാചീനമായ വിശ്വാസസംഹിതകൾ ഏറ്റുപാടിക്കൊണ്ട്, ഈ ആധുനിക ലോകത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നു. അതിൽ ഞാനും പെട്ടുപോയെന്നേയുള്ളൂ. ഇതുപോലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറി ആധുനികമായ ലോകം ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രബോധമുൾക്കൊണ്ട് മാനവികതയിൽ പുലരുന്ന വിശ്വപൗരന്മാരായി മനുഷ്യർ മാറുന്ന സമത്വസുന്ദരവും, ജാതീയവിഭാഗീയതകളില്ലാത്തതുമായ ലോകമാണെന്റെ സ്വപ്നം. പരസ്പരം വിദ്വേഷിക്കാനോ കൊലവിളികൾ നടത്താനോ അത്തരം മനോഭാവത്തിലോ ആളുകൾ ആവരുത്. എല്ലാമനുഷ്യരുടെയും ദുഃഖവും സന്തോഷവും എനിക്കും അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നുണ്ട്.



കുറ്റം ചെയ്തവർ നല്ലകാര്യം ചെയ്തു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാവാം. അവരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ അത്തരത്തിലാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. അത്തരം അബദ്ധജഡിലമായ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ഈ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടത്. അതിൽ അഭിരമിച്ച് പ്രതിലോമകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിനുമുഴുവൻ ഇത്തരം ആളുകൾ കുഴപ്പമാണ്. മാനവികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്ന ആധുനിക പൗരന്മാരായാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സാഹചര്യം ഇല്ലാതാവൂ.



ആക്രമിച്ച സമയത്ത് സ്ഥാപനം ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത് വിഷമമുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ അക്കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ശമ്പളം തരികയും ചെയ്തു. നിലവിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം തരികയെന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൗരന്റെ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനുണ്ട്.



പൊലീസ് സംരക്ഷണമൊരുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ എനിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത്തരം സുരക്ഷകളൊന്നുമില്ലാതെ, ജീവഭയമില്ലാതെ നടക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് സംജാതമാകേണ്ടത്. അതിനായാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Professor TJ Joseph Response to media after NIA court verdict on hand chopping case