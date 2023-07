രമൺ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കില്ല; ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രവുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ മൂന്നുതവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ രമൺ സിങ് ഇത്തവണ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാവില്ലെന്നു സൂചന. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാവും ഇത്തവണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഇതുവരെയുള്ള രീതിയിൽനിന്നു മാറി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയാവും ഈ വർഷമൊടുവിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി മത്സരിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ‌ പറയുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ റായ്പുർ സന്ദർശനത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ ഏഴിന് റായ്പുർ സന്ദർശന വേളയിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള വിഭാഗീയത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ പുതിയനീക്കമെന്ന് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പ്രമുഖ നേതാക്കളുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓം മാഥുർ, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ എന്നിവര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങളുടെ ‍ചുമതല.

2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണ്. ആകെയുള്ള 90ൽ 15 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് അന്ന് ബിജെപിക്ക് നേടാനായത്. കോൺഗ്രസ് 68 സീറ്റ് നേടി. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വോട്ടുവിഹിതത്തിലെ വ്യത്യാസം 10 ശതമാനം വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടും 11ൽ 9 സീറ്റും നേടാനായത് ബിജെപിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്.

കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ബാഗേൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബിജെപി. ഛത്തീസ്ഗഡിനു പുറമെ മധ്യപ്രദേശ്, മിസോറം, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. അടുത്ത വർഷം വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായുള്ള തയാറെടുപ്പുകൂടിയാകും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

English Summary: BJP to change strategies in Chhattisgarh Polls, No CM candidate to be announced before elections: Report