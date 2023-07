5 വയസ്സുള്ള മകളുമായി പുഴയില്‍ ചാടിയ അമ്മയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷിച്ചു; കുട്ടിക്കായി തിരച്ചില്‍

കോട്ടത്തറ (വയനാട്)∙ വെണ്ണിയോട് പുഴയില്‍ 5 വയസ്സുള്ള മകളുമായി ചാടിയ അമ്മയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷിച്ചു. കുട്ടിക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. വിഷം കഴിച്ച ശേഷമാണ് അമ്മ പുഴയില്‍ ചാടിയതെന്നു നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വെണ്ണിയോട് പാലത്തില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ പുഴയിലേക്കു ചാടിയത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ– 1056, 0471–2552056)

