രാവിലെ ‘ഫിറ്റായി’ ഡ്രൈവർ; സ്കൂൾ വാനോടിച്ച് എഎംവിഐ- വിഡിയോ

തൃശൂർ ∙ നിറയെ കുട്ടികളുമായി സഞ്ചരിച്ച സ്കൂൾ വാനിലെ ഡ്രൈവർ രാവിലെ തന്നെ ‘ഫിറ്റ്’! സംശയം തീർക്കാൻ ബ്രത്തലൈസറിലേക്കു മോട്ടർവാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2 വട്ടം ഊതിച്ചപ്പോഴും ‘ബീപ്’ ശബ്ദം മുഴങ്ങി. ഇതോടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കേണ്ട ചുമതല അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അരുൺ ആർ.സുരേന്ദ് ഏറ്റെടുത്തു.

വാനിന്റെ പതിവുറൂട്ട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലേക്കു കയറിയിരുന്ന് അരുൺ സ്കൂളിലേക്കു വണ്ടിവിട്ടു. നിർത്തേണ്ട സ്റ്റോപ്പുകളില്‍ കൃത്യമായി നിർത്തി കുട്ടികളെ കയറ്റിയശേഷം സ്കൂളിലെത്തി വാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മടങ്ങി. രാവിലെ ചേർപ്പിലാണു സംഭവം. മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി സ്കൂൾ ബസുകളിൽ പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടെ 2 വാനുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരെയാണു ഫിറ്റാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്.

ഈ ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്കൂൾ ബസുകളിൽ കുട്ടികളെ തിക്കിനിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സ്കൂളുകൾക്കു കർശന താക്കീത് നൽകി.

English Summary: A school van driver in Thrissur caught driving under the influence of alcohol; when the van operated by the AMVI