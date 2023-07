‘സിൽവർലൈൻ ഡിപിആറിൽ കടുംപിടിത്തമില്ല; ശ്രീധരൻ നിർദേശിച്ചത് സിപിഎം ചർച്ച ചെയ്യും’

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈനു ബദലായി ഇ.ശ്രീധരൻ നിർദേശിച്ച വേഗറെയിൽ പദ്ധതി സിപിഎം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം എ.കെ.ബാലൻ. സിൽവർലൈൻ ഡിപിആറിൽ സർക്കാരിനു കടുംപിടിത്തമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു ബാലന്റെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, വേഗറെയിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇ.ശ്രീധരന്റെ ബദൽ നിർദേശം ഗൗരവത്തോടെ സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിലവിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ കേന്ദ്രം തള്ളുകയോ അടിമുടി ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടുകയോ വേണം. അതുമല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ പിൻവലിക്കണം. എന്നാൽ, ശ്രീധരന്റെ ബദൽ നിർദേശം കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കാനിടയുള്ളതാണെങ്കിൽ, സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ സംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്രം തന്നെ ആദ്യം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

ബദൽ പദ്ധതി നിർദേശിച്ചു ശ്രീധരൻ നൽകിയ കുറിപ്പ് ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരണതലത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വച്ചിട്ടില്ല. പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കെ.വി.തോമസിന്റെ സന്ദർശനവും ശ്രീധരന്റെ ബദൽ നിർദേശവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിവോടെയല്ലെങ്കിൽ, ഇതിനകംതന്നെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതായിരുന്നു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുസംബന്ധിച്ചു വിശദീകരിച്ചേക്കും.

ഇ.ശ്രീധരൻ. ചിത്രം: മനോരമ

വേഗറെയിൽ പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇ.ശ്രീധരൻ



‘‘ജനവാസ മേഖലകളിൽ പരമാവധി തുരങ്കപാതയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനു ചെലവു കൂടുതലാണ്. മറ്റിടങ്ങളിൽ ആകാശപാത നിർമിക്കാൻ കഴിയും. 50:50 അനുപാതത്തിൽ നിർമിച്ചാൽ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാം. നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കുമായി ബന്ധപ്പെടില്ല. ചിലയിടങ്ങളിൽ അടുത്തു വന്നെന്നിരിക്കാം. 6 വരിയായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയുടെ സാധ്യത പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് 3 മീറ്റർ മാത്രം ലഭിച്ചാൽ മതി. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ, പാത വളയാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോയെന്നത് വെല്ലുവിളിയാകും. പൂർണമായി ദേശീയപാതയെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

തുടക്കത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗമാവാം. ഓരോ 10 മിനിറ്റ് ഇടവേളയിലും ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ കഴിയണം. കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡ് നിലനിർത്തേണ്ടിവരും. ഓരോ 30 കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിലും സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചാലേ യാത്രക്കാർക്കു പ്രയോജനപ്പെടൂ. ഇതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ 350 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പുകൾ കൂടുതൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. 350 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ട്രാക്ക് മാറ്റേണ്ടതില്ല. ട്രെയിൻ മാറ്റിയാൽ മതി. കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ 200 കിലോമീറ്ററായിരിക്കും യോജ്യമാവുക. ഭാവിയിൽ വേഗം 350ലേക്ക് മാറ്റാം’’– ശ്രീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

