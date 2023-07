തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു തുണ്ട് മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യം. ജൂലൈ 14ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.35 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽനിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ 3 ഉപഗ്രഹത്തെയും വഹിച്ച് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ മാർക്ക് 3–എം4 (എൽവിഎം3– എം4) എന്ന കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണ വാഹനം കുതിച്ചുയരും. അതോടൊപ്പം ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും അഭിമാനവും!

ഓഗസ്റ്റ് 23, അല്ലെങ്കിൽ 24ന് ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തോടു ചേർന്നുള്ള മാൻസിനസ് ക്രേറ്റർ എന്ന ഭാഗത്താണ് ലാൻഡർ ഇറങ്ങുക. ചന്ദ്രനിലെ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിലെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു തുല്യമാണ്. അതിനാൽ സോളർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാൻഡറിനും റോവറിനും രണ്ടാഴ്ചയാണ് ആയുസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിൽ പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. ചന്ദ്രനില്‍ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള കാലയളവ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്ക‍ുന്നതിനായി ചന്ദ്രനിൽ പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നത്. അതിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് 23–24 തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ജൂലൈ 14നു നടക്കുന്നത്...

വിക്ഷേപണത്തറയിൽ എൽവിഎം3–എം4 റോക്കറ്റ് നേരത്തേ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ബാഹുബലി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജിയോ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ (ജിഎസ്എൽവി) കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ പുതിയ തലമുറ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് എൽവിഎം3. അതിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രവർത്തന ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3. അതിനാലാണ് ‘എൽവിഎം3–എം4’ എന്ന് റോക്കറ്റിനു പേരു വന്നത്. 43.5 മീറ്റർ ഉയരവും 10.4 മീറ്റർ വീതിയും 642 ടൺ ഭാരവുമാണ് റോക്കറ്റിനുള്ളത്.



രണ്ടു സോളിഡ് ബൂസ്റ്ററുകളാണ് (3–സെഗ്മെന്റ് എം 250 മോട്ടർ) റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ളത്. 2.35ന് കൗണ്ട് ഡൗൺ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് സോളിഡ് ഇന്ധനം ജ്വലിപ്പിക്കും. സോളിഡ് ഇന്ധനം നേരത്തേ തന്നെ റോക്കറ്റിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വികാസ്–10 (എൽ110) ലിക്വിഡ് എൻജിനുകളാണ് റോക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സി25 അതിശീതീകൃത (സിഇ–20 ക്രയോ എൻജിൻ) ആണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിശ്ചിത പ്രവേഗത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രയാന്‍ 3 മൊഡ്യൂളിനെ തള്ളിവിടുന്നത്.



റോക്കറ്റിലേക്ക് ജൂലൈ 14ന് ദ്രവ (ലിക്വിഡ്), അതിശീത‍ീകൃത (ക്രയോ) പ്രൊപ്പല്ലന്റുകൾ നിറയ്ക്കും. അതിശീതാവസ്ഥയിലുള്ള ക്രയോ പ്രൊപ്പല്ലന്റ് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയ. എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ബാറ്ററിയിൽനിന്ന് ഊർജം നൽകും. തിരുവനന്തപുരത്തെ വെർച്വൽ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ (വിഎൽസിസി) റോക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പരിശോധിച്ച് കൃത്രിമ സാഹചര്യം (സിമുലേഷൻ) സൃഷ്ടിച്ച് സഞ്ചരിക്കേണ്ട റൂട്ട് സംബന്ധിച്ച ഡേറ്റ തയാറാക്കും. റോക്കറ്റിലെ ഓരോ പാക്കേജ‍ും ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കും.



കൗണ്ട് ഡൗൺ 14 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം അതിനുള്ളിലുള്ള ഓൺബോർഡ് കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിനു (ഓട്ടമാറ്റിക് ലോഞ്ച് സീക്വൻസർ) കൈമാറും. പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടമാറ്റിക് ആയി നടക്കും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ റോക്കറ്റ് ദിശമാറി അപകടമുണ്ടാകാൻ‍ സാധ്യതയുണ്ടായാൽ അപായ സന്ദേശം നൽകി റോക്കറ്റ് തകർക്കാൻ കഴിയും.



∙ വിക്ഷേപണത്തിനു ശേഷം

സോളിഡ് പ്രൊപ്പല്ലന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നു പറന്നുയരുക.



∙ 108.1 സെക്കൻഡിൽ, ഏകദേശം 44 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് റോക്കറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് എൻജിൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും.

∙ 127 സെക്കൻഡിൽ, റോക്കറ്റ് 62 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ സോളിഡ് എൻജിനുകൾ വേർപെടും.

∙ 194 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ (114 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ) പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താപകവചങ്ങൾ വേർപെടും. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഘർഷണം കുറയുകയും ചൂടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് പിന്നീട് താപകവചങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത്.

∙ 305 സെക്കൻഡ് (175 കിലോമീറ്റർ ഉയരം) കഴിയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് എൻജിനുകൾ വേർപെടും. തൊട്ടുപിന്നാലെ ക്രയോജനിക് എൻജിനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും.

∙ 954 സെക്കൻഡ് (174 കിലോമീറ്റർ ഉയരം) കഴിയുമ്പോൾ ക്രയോജനിക് എൻജിനും ഓഫ് ആകും.

∙ പിന്നാലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ വേർപെട്ട് ദീർഘവൃത്താകൃതിയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നിശ്ചിത പ്രവേഗത്തിൽ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങും. ഭൂമിയോട് അടുത്ത് (പെരിജി) 170 കിലോമീറ്ററും അകലെ (അപ്പോജി) 36500 കിലോമീറ്ററും വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥം. അതിൽനിന്ന് നിശ്ചിത സമയം കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കു ചന്ദ്രയാൻ 3 കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

∙ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിൽ തുടങ്ങി ക്രമേണ 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ എത്തും.

∙ ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് അല്ലെങ്കിൽ 24ന് ലാൻഡിങ് നടക്കും. അതിനു മുന്നോടിയായി പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽനിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെടുത്തും. എതിർദിശയിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ നടത്തി വീഴ്ചയുടെ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ (ഡി–ബൂസ്റ്റ്)‍ നാലു ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകളാണുള്ളത്. രണ്ട് ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകൾ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിച്ചാണ് വേഗം കുറയ്ക്കുക. സെക്കൻഡിൽ 2 മീറ്റർ വേഗത്തിൽ ലാൻഡറിനെ സാവധാനം താഴെയെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതു 3 മീറ്റർ ആയാലും തകരാത്തവിധം കരുത്തുള്ള കാലുകളാണ് ഇത്തവണ ലാൻഡറിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡർ സാവധാനം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ, ആറു ചക്രങ്ങളുള്ള റോവർ റാംപ് വഴി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും.

∙ മൂന്നു മൊഡ്യൂളുകൾ



തദ്ദേശീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രൊപപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ, ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ, ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന റോവർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രന്റെ 100 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള വൃത്താകാര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ലാൻഡറിനെയും റോവറിനെയും എത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ (പിഎം). പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് (സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങുന്നത്) നടത്തുന്നതാണ് ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ. ലാൻഡറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്നതാണ് റോവർ മൊഡ്യൂൾ. പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനു മാത്രമായി 448.62 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും. അതിനൊപ്പം 1696.39 കിലോഗ്രാം പ്രൊപ്പല്ലന്റും ഉണ്ടാകും. ആകെ 2145.0 കിലോഗ്രാം ഭാരം.

∙ ലാന്‍ഡറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

ദൗത്യ കാലാവധി – ഒരു ചാന്ദ്രദിനം (ഭൂമിയിലെ രണ്ടാഴ്ച)

ഭാരം – 1750 കിലോഗ്രാം (റോവർ ഉൾപ്പെടെ).

∙ റോവർ പ്രത്യേകതകൾ

ദൗത്യകാലാവധി – ഒരു ചാന്ദ്രദിനം.

ഭാരം – 26 കിലോഗ്രാം.

∙ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ



രണ്ടു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ‘ചന്ദ്രയാൻ 3’ ദൗത്യത്തിനുള്ളത്. ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ സുരക്ഷിതമായി, സാവധാനം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കുക. നാലു കാലുകളിലാണ് ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുക. ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽനിന്ന് ആറു ചക്രങ്ങളുള്ള റോവർ, റാംപ് വഴി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറക്കി അവിടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു െതളിയിക്കുക. ഭാവിയിലെ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ മേഖലയുടെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങുന്ന ഈ ദൗത്യം.

ഭൂമിയുടെ ആറിലൊന്നു ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മാത്രമുള്ള ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചന്ദ്രയാൻ 2 ൽ ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനു ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടു വീണു തകർന്നത്. അതിൽ നിന്നു പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ഇത്തവണ ലാൻഡർ തയാറാക്കിയത്.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രസ്റ്റർ എൻജിനുകളുടെ എണ്ണം 5 ൽ നിന്ന് നാല് ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു സമയം ഒരു എൻജിൻ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി. കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചന്ദ്രന്‍ ഭാവിയിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇടത്താവളമായി മാറുമെന്നാണു ശാസ്ത്രലോകം കരുതുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുൻതൂക്കമുണ്ടാകും. ആ സാധ്യതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.

∙ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

ഭൂകേന്ദ്രീകൃത ഘട്ടം (ഒന്നാം ഘട്ടം)

∙ വിക്ഷേപണത്തിനു മുൻപുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ

∙ വിക്ഷേപണവും റോക്കറ്റ് ഉയരുന്നതുമായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

∙ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് തന്ത്രപരമായി എത്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടം

ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള കൈമാറ്റ ഘട്ടം (രണ്ടാം ഘട്ടം)

∙ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഘട്ടം

ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഘട്ടം

∙ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന ഘട്ടം (മൂന്നാം ഘട്ടം)

∙ ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് തന്ത്രപരമായി കയറുന്ന ഘട്ടം (നാലാം ഘട്ടം)

∙ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളും ലാൻഡറും വേർപെടുന്ന ഘട്ടം (അഞ്ചാം ഘട്ടം)

∙ ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് എതിരായി വേഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഡി–ബൂസ്റ്റ് ഘട്ടം (ആറാം ഘട്ടം)

∙ ലാൻഡിങ്ങിനു മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടം (ഏഴാം ഘട്ടം)

∙ ലാൻഡിങ് ഘട്ടം (എട്ടാം ഘട്ടം)

∙ ലാൻഡറും റോവറും സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു (ഒൻപതാം ഘട്ടം

∙ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂൾ ചന്ദ്രന്റെ 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വൃത്താകൃതിയുള്ള സാധാരണ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കെത്തുന്നു (പത്താം ഘട്ടം)

∙ ചന്ദ്രയാന്റെ ഘടകങ്ങൾ

∙ പേലോഡുകൾ

ആകെ 7 പ്രധാന പേലോഡുകൾ (പഠനോപകരണങ്ങൾ) ആണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിലുള്ളത്. ചന്ദ്രനിലെ ലേസർ റേഞ്ചിങ് പഠനങ്ങൾക്കായി നാസയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച ഉപകരണമാണ് ലേസർ റെട്രോറിഫ്ലക്ടർ അറേ (എൽആർഎ). ഇതു കൂടാതെ 6 പേലോഡുകൾ കൂടിയുണ്ട്.

∙ലാൻഡറിലെ പേലോഡുകൾ

∙ രംഭ–എൽപി (റേഡിയോ അനാട്ടമി ഓഫ് മൂൺ ബൗണ്ട് ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റിവ് അയണോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ – ലാഗ്മിർ പ്രോബ്) – ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പ്ലാസ്മ (അയോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും) സാന്ദ്രതയും അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്.

∙ ചന്ദ്രാസ് സർഫസ് തെർമോഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് (ചാസ്തേ) – ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ ഉപരിതല്തിലെ താപനിലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അളക്കുന്നതിന്.

∙ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ലൂണാർ സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി (ഇൽസ) – ചന്ദ്രനില്‍ ലാൻഡർ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ഭൂകമ്പ സാധ്യതകൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം.

∙റോവറിലെ പേലോഡുകൾ

∙ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ (എപിഎക്സ്എസ്) – ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ധാതുക്കളുടെ ഘടനയും രാസഘടനയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്.

∙ ലേസർ ഇന്‍ഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ് – ലാന്‍ഡർ ഇറങ്ങുന്നതിനു സമീപത്തെ ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണലും പാറകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഗ്ന‍ീഷ്യം, അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ, പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, ടൈറ്റാനിയം, ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളുടെ തന്മാത്രാ ഘടനയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന്.

∙ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിലെ പേലോഡ്

∙ സ്പെക്ട്രോ–പോളാറിമെട്രി ഓഫ് ഹാബിറ്റബിൾ പ്ലാനെറ്റ് എർത്ത് (ഷെയ്പ്) – ഭൂമിക്കു പുറത്തു നിന്ന് ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിച്ച് ജീവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെന്നു പകർത്തുകയാണ് ഷെയ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ ഇരുന്ന് ഷെയ്പ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭൂമിയിലെ റിസീവിങ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കും. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിദൂരതയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഗവേഷണം നടത്തും.

അന്തരീക്ഷം, വായുവിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ ഭൂമിക്കു പുറത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനു കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും. അതനുസരിച്ച് ഭൂമിക്കു പുറത്ത് ജീവനുണ്ടാകാമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 3–6 മാസമാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ആയുസ്സ് കണക്കാക്കുന്നത്.

