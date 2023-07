തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: മുൻ മന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയും ഇടനിലക്കാരും അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പു കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിയുടെ അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സർക്കാർ, സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു 2 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് എളംകുളത്തു താമസിക്കുന്ന സതീഷ് ചന്ദ്രനെ (66) സൗത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തട്ടിപ്പിൽ ഇടനിലക്കാരായ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശി മൈമൂദ് (സലീം– 50), പെരുമാനൂർ സ്വദേശി ബിജു (48) എന്നിവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ ബാസിതിനു കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറായി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു 11 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2021ലാണു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായ സതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ എളംകുളത്തെ വീട്ടിൽ വച്ച് 2 ലക്ഷം രൂപ നേരിട്ടും 9 ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ട് വഴിയുമാണു കൈമാറിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സമാനമായ രീതിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് വഴി 2 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതായി പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

