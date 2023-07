ആലപ്പുഴയിൽ മകളുടെ വിവാഹ ദിവസം പിതാവ് തീകൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കി

ആലപ്പുഴ∙ കഞ്ഞിക്കുഴി കൂറ്റുവേലിയിൽ മകളുടെ വിവാഹ ദിവസം പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നമ്പുകണ്ടത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ (56) ആണ് ഇന്നു രാവിലെ 9 മണിക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

മകൾ സൂര്യയുടെ വിവാഹം തിരുവിഴ സ്വദേശി കൃഷ്ണദാസുമായി ഇന്ന് 12ന് കാട്ടുകട ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഭാര്യ: പരേതയായ ഉഷ. മറ്റൊരു മകൾ: ആര്യ.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Father commits suicide on the day of his daughter's wedding