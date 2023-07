‘ഹോണടിച്ചു’: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി കാർ യാത്രക്കാരെ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ച് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം, അറസ്റ്റ്

ബെംഗളൂരു∙ ഹോണടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം മലയാളി കാർ യാത്രക്കാരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ. രവീന്ദ്ര, ഗണേഷ്കുമാർ, കേശവ് എന്നിവരെയാണു വർത്തൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



വൈറ്റ്ഫീൽഡ് – സർജാപുര റോഡിലെ വർത്തൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണു സംഭവം. ഐടി ജീവനക്കാരനായ പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി അശോകും രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളുമാണു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓഫിസിൽനിന്നു സർജാപുരയിലെ താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്കു വരികയായിരുന്നു ഇവർ. ഇടറോഡിലൂടെ ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടറിലുമായി എത്തിയ 4 പേർ കാറിനു മുന്നിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഹോണടിച്ചെങ്കിലും ഇവർ മാറിയില്ല.

ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കാർ

ഇതിനിടെ നടുറോഡിൽ ബൈക്കു നിർത്തി കാർ യാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കാനെത്തി. കാർ പിറകിലോട്ട് എടുത്ത് എതിർദിശയിലെ റോഡിലൂടെ പോയെങ്കിലും ബൈക്കുകാർ പിന്തുടർന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കു കാർ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കാർ തട‍ഞ്ഞ് അശോക് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും ഗ്ലാസുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.

തടയാൻ ശ്രമിച്ച അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെയും മർദിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ വൈറ്റ്ഫീൽഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ എസ്.ഗിരീഷ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണമാരംഭിക്കാൻ വർത്തൂർ പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. രാത്രിയോടെ മൂന്നു പേരെ പിടികൂടി.

English Summary: Four youths who were on a bike attacked a car in which malayali people were travelling