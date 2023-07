ഇന്ത്യ–ഫ്രാൻസ് ബന്ധത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് പ്രതിരോധ സഹകരണം: മക്രോയെ സാക്ഷിയാക്കി മോദി

പാരിസ്∙ വികസിത രാജ്യമെന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിലെ സ്വാഭാവിക പങ്കാളിയാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യ–ഫ്രാൻസ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ മേഖല പ്രതിരോധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിരോധ, ആണവ രംഗങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി. ഡൽഹിയിലെ പുതിയ നാഷനൽ മ്യൂസിയവുമായി ഫ്രാൻസ് സഹകരിക്കും. നാവിക സേനയ്ക്ക് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യവും ചർച്ചയായി. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന് 25 വർഷം തികയുന്ന വേളയിൽ ഫ്രഞ്ച് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോയുമൊത്ത് നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ഇന്ത്യ–ഫ്രാൻസ് ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എക്കാലവും പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം തന്നെയാണ്. രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയുറച്ച പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണത്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, ആത്മനിർഭർ ഭാരത് തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രധാന പങ്കാളിയാണ് ഫ്രാൻസ്. അന്തർവാഹിനികളുടെ കാര്യത്തിലും കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, സുഹൃദ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കു പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്’ – മോദി പറഞ്ഞു.

‘‘മാഴ്സെ നഗരത്തിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദീർഘകാല വീസകൾ അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ക്യാംപസുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് സർവകലാശാലകളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വർഷം പാരിസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപികിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കായികതാരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.’

‘‘ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ എക്കാലവും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. എല്ലാത്തരം തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളിലൂടെത്തന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ഫ്രാൻസിനുമുള്ളത്. സമാധാനം എക്കാലവും നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യ സന്നദ്ധമാണ്’ – മോദി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായ ബാസ്റ്റീൽ ഡേയിൽ മോദി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അതികായരും, ഭാവിയിലെ നിർണായക ശക്തിയും, തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിയും അതിലുപരി അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ഫ്രാൻസിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാണെന്ന് മോദി മറുപടി നൽകി. ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രാൻസിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രഥമ വനിത ബ്രിജിത്ത് മക്രോ, പ്രധാനമന്ത്രി എലിസബത്ത് ബോൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വരവേറ്റത്.

English Summary: India, France together in war against terror, Says PM Modi