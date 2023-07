കെഎസ്ആർടിസിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അമ്മയ്ക്ക് പരുക്ക്

തൃശൂർ∙ കൊടകര ആളൂർ മാളവഴിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു യുവതിക്കു ദാരുണാന്ത്യം. ആളൂർ അരീക്കാടൻ വീട്ടിൽ ബാബു മകൾ ഐശ്വര്യ (24) ആണു മരിച്ചത്. രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ ആളൂർ മേൽപ്പാലത്തിനു താഴെയായിരുന്നു അപകടം. മാളയിൽ നിന്ന് ആളൂരിലേക്കു വരികയായിരുന്ന ബസിൽ ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ ജിൻസി ഓടിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഉടൻ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മാളയിൽ ബിഎഡ് വിദ്യാർഥിനിയാണു ഐശ്വര്യ. അമ്മ ജിൻസിയ്ക്കും പരിക്കുകളുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്. ആളൂർ പൊലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary: KSRTC bus and scooter collided and woman died in Thrissur