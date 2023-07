കണ്ണൂരിൽ ബാറിൽ വാക്കുതർക്കം: യുവാവ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചു

കണ്ണൂർ∙ കണ്ണൂരിൽ കാട്ടാമ്പള്ളി കൈരളി ബാറിൽ വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്നു കുത്തേറ്റ യുവാവു മരിച്ചു. ചിറക്കൽ കീരിയാടു ബുഖാരി മസ്ജിദിനു സമീപം തോട്ടോൻ മുസ്തഫയുടെ മകൻ ടി.പി.റിയാസ് (43) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണു കുത്തേറ്റത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച റിയാസ് ഇന്നു പുലർച്ചെ മരിച്ചു.

വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ കത്തികൊണ്ടു വയറിനു കുത്തേൽക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന ആൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്കു മദ്യപിക്കുകയായിരുന്ന റിയാസിനെ അന്വേഷിച്ചു പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന അഴീക്കോട് സ്വദേശി ബാറിലെത്തുകയും വാക്കേറ്റമുണ്ടാകുകയും തുടര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മയ്യില്‍ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Man died after he was stabbed in a bar in Kannur