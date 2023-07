മോസ്കോ∙ റഷ്യക്കെതിരെ കലാപത്തിനുശ്രമിച്ച കൂലിപ്പട്ടാളം വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് അവസാനിച്ചെന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. സ്വകാര്യ സൈന്യത്തിനു നിമയസാധുതയില്ലെന്നും വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു പുട്ടിൻ പറഞ്ഞത്. ‘‘വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ നിയമപരമായി ഇല്ല’’ – പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ് തലവൻ യെവ്ഗിനി പ്രിഗോഷിനുമായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ജൂൺ 29നു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യൻ പത്രമായ കോമർസാന്റിനോട് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു പുട്ടിൻ.

തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലേക്കു പ്രിഗോഷിൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ നയിച്ച് അഞ്ചുദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയിൽ പ്രിഗോഷിൻ സ്ഥാപിച്ച സ്വകാര്യ സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡർമാരും പങ്കെടുത്തതായി ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 35 വാഗ്നർ കമാൻഡർമാർക്കും നിരവധി തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയതായും പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. ‌ഇത്രയും കാലം നേതൃത്വം കൊടുത്ത കമാൻഡറുടെ കീഴിൽ തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതരത്തിലുള്ള ജോലിയും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Vladimir Putin says Wagner group simply does not exist