ഇപിക്ക് ഇല്ലാത്ത വിഷമം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ വിഷമമില്ലേ?: എ.കെ.ബാലൻ

കോഴിക്കോട്∙ ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ സിപിഎം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ സെമിനാറിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ പങ്കെടുക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ.കെ.ബാലൻ. സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഇ.പി.ജയരാജൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ബാലൻ ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ്? കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവും ജൻമനാ കോഴിക്കോട്ടുകാരനുമായ താൻ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

‘‘ഇ.പി.ജയരാജൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അതൃപ്തി ഇതുവരെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഷേധവും വേദനയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഖാവ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ജന്മനാ കോഴിക്കോട്ടുകാരനുമാണ്. ഞാൻ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. അതിലെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമത ഇല്ലാത്തത്? പല കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പോകുന്നില്ലല്ലോ.’

‘‘ഈ സെമിനാറിന്റെ മഹിമയെ, തെളിമയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ദുഷ്ട മനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിവാദം നിങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കുന്നത്. പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കാറില്ല. പാർട്ടിക്ക് മൊത്തം അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. ആ വേദിയിൽ ആരാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ സംസാരിക്കും. അതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത്.’

‘‘ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇ.പി.ജയരാജൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇ.പി.ജയരാജന്റെ വായിൽനിന്ന് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വിവാദം കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താ? ഇതിന്റെ മഹിമ ഇല്ലാതാക്കുക, ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ളതല്ലേ? നടന്നോട്ടെ, അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ മതേതര മനസ്സും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിക്കോളൂ.’

‘‘ഇ.പി.ജയരാജന് ഇന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചപ്രകാരം ഒരു വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കും. അതിനെ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ, അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ കുശുമ്പും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. അതൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കൂ. ഈ ദുഷിച്ച മനസ്സൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കൂ.’ – എ.കെ.ബാലൻ പറഞ്ഞു.

