ചിരാഗ് പസ്വാന് കത്തെഴുതി നഡ്ഡ; ജൂലൈ 18ന് എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് സൂചന

ന്യൂഡൽഹി∙ ജൂലൈ 18ന് നടക്കുന്ന എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ എൽജെപി (റാം വിലാസ്) നേതാവ് ചിരാഗ് പസ്വാൻ പങ്കെടുത്തേക്കും. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചിരാഗ് പസ്വാന് കത്തെഴുതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2024ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി അണി നിരക്കുമ്പോൾ എൻഡിഎയുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള യോഗമാണ് ജൂലൈ 18ന് നടക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് ഈ ആഴ്ച രണ്ടു തവണ ചിരാഗ് പസ്വാനെ സന്ദർശിച്ചു. എൻഡിഎയുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നഡ്ഡയുടെ കത്ത് ചിരാഗിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എൻഡിഎയുടെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ പ്രമുഖരാണ് എൽജെപി(ആർ)യെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.



ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ ബിഹാറിലെ നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബിജെപി ചിരാഗിനെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചനകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന മൂന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ചിരാഗ് ബിജെപിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടിടത്തും ബിജെപി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിരാഗ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ബിഹാറില്‍ പസ്വാന്‍ വോട്ടുകള്‍ സ്വാധീനിക്കാന്‍ എന്‍ഡിഎയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ചിരാഗ് 2020 തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണ് സഖ്യം വിട്ടത്.



