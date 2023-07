തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിഎംഡി ബിജു പ്രഭാകർ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് സൂചന. കെഎസ്ആർടിസി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മുതൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക് േപജിലൂടെ 5 ദിവസങ്ങളിലായി കെഎസ്ആർടിസി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: KSRTC Crisis, Biju Prabhakar Will Go On Leave