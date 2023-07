‘അപകീർത്തിക്കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണം’: അപ്പീലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘മോദി’ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകീർത്തിക്കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അപകീർത്തിക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു വിധിച്ച മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ രാഹുലിന് എംപി സ്ഥാനം നഷ്ടമായിരുന്നു.

2019 ഏപ്രിലിൽ കർണാടകയിലെ കോലാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ, ‘മോഷ്ടാക്കൾക്കെല്ലാം മോദിയെന്നു പേരുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?’ എന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കിയെന്നാണു കേസ്. ബിജെപി ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ പൂർണേശ് മോദി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മാർച്ച് 23നു സൂറത്ത് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി രാഹുലിന് 2 വർഷം തടവും പിഴയും വിധിച്ചത്.

പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം നഷ്ടമായി. ഇതിനെതിരായ അപ്പീൽ നൽകിയതിനു പുറമെ, ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കോടതിയേയും ഹൈക്കോടതിയേയും രാഹുൽ ഗാന്ധി സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

English Summary: Rahul Gandhi filed a petition in the Supreme Court Challenging the Gujarat High Court's Order