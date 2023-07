ഷാർജാ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കൽ കത്തീഡ്രൽ മുൻ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹസംഗമം 17ന്

കൊച്ചി● ഷാർജാ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി സൂനോറോ പാത്രിയർക്കൽ കത്തീഡ്രലിലെ മുൻ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹസംഗമം ഈ മാസം 17നു രാവിലെ 10.00 മണി മുതൽ എറണാകുളം ഇളംകുളം സെന്റ് മേരീസ്‌ സൂനോറോ സിംഹാസന പള്ളിയിൽ നടക്കും. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള, ഷാർജ പള്ളിയുടെ പ്രാരംഭകാലം മുതൽ ഇടവകാംഗങ്ങളായിരുന്നവരും ഷാർജ പള്ളി ഇടവകാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.

ദൈവാലയത്തിൽ മുൻ വികാരിമാരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വൈദികരും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകും. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ട്രസ്റ്റിയും കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായ അഭിവന്ദ്യ മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

യുഎഇ പാത്രിയർക്കൽ വികാരിയും ഡൽഹി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായ അഭിവന്ദ്യ മോർ യൗസേബിയോസ് കുറിയാക്കോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സ്നേഹസംഗമത്തിന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ഷാർജ കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാ.എൽദോസ് കാവാട്ട് അറിയിച്ചു



English Summary: Reunion of former parishioners of the st mary's jacobite Syrian Soonoro Patriarchal Cathedral, sharjah