പിടിഐയെ നിരോധിച്ചാൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കും: പാക്ക് സർക്കാരിന് ഇമ്രാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ഇമ്രാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തെഹ്‌രികെ ഇൻസാഫിനെ (പിടിഐ) നിരോധിക്കാനുള്ള പാക്ക് സർക്കാർ നീക്കത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാക്കിസ്ഥാനിൽ മേയ് 9ന് നടന്ന കലാപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിടിഐയെ നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മന്ത്രിമാരും പിടിഐയെ നിരോധിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ്.

‘‘ഏതു വിധേനയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും. ഞങ്ങൾ വിജയം നേടും. എന്നെ അയോഗ്യനാക്കി ജയിലടച്ചാലും എന്റെ പാർട്ടി തന്നെ വിജയിക്കും. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം മാറിമറിഞ്ഞു. എന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ എന്റെ കൂടെയുണ്ടാകും’’– ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. പാക്ക് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടാണ് ഇമ്രാന്റെ പ്രതികരണം.

മേയ് 9ന് ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വച്ച് ഇമ്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കലാപത്തിനു കാരണമായത്. ഇമ്രാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും സുഹൃത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള അൽ ഖാദിർ ട്രസ്റ്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുമായി നടന്ന ഭൂമി ഇടപാടിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ അനുകൂലികളാണ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം നുഴഞ്ഞു കയറി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്. കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 102 പേരാണ് സൈനിക കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നത്.



