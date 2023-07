നാല് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയശേഷം കൊന്നു; അമ്മാവൻ അറസ്റ്റിൽ

ഷിംല∙ നാലുവയസ്സുകാരിയെ സ്വന്തം അമ്മാവൻ കൊലപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടി ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായതായും കണ്ടെത്തി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിലാണ് സംഭവം. പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വീടിനു സമീപത്തുനിന്നും കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ജോലികഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിപ്പോൾ വീട്ടിൽ മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ‌തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ചെരുപ്പു വീട്ടിൽനിന്നും 200 മീറ്റർ അകലെ കണ്ടെത്തിയതായും പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ചെരുപ്പു കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹവും സമീപത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തി. മകളുടെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ ദേശ്‍രാജ് ആണെന്നു സംശയമുണ്ടെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഥാമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

English Summary: A Four Year old girl was sexually assaulted and killed in Shimla