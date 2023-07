‘എല്ലാം മുകളിലൊരാൾ കാണുന്നുണ്ട്’: സിസിടിവി കണ്ടതോടെ പിന്തിരിഞ്ഞ് മോഷ്ടാക്കൾ– വിഡിയോ

കാസർകോട്∙ ഉദുമയിൽ പച്ചക്കറിക്കടയിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയവർ പണം തിരയുന്നതിനിടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടതു സിസിടിവി. എല്ലാം മുകളിലൊരാൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായതോടെ മുഖത്തു ചമ്മലും പിന്നെ പരിഭ്രാന്തിയും. മുഖം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമമായി. പിന്നീട് വന്ന അതേവഴി പുറത്തേക്ക്. മോഷണശ്രമത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

ഉദുമ എരോൽ സ്വദേശി സുഹൈലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പച്ചക്കറിക്കടയുടെ മുൻഭാഗത്തെ വല കെട്ടിയടച്ച ഭാഗത്തു കൂടെയാണു മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തുകടന്നത്. പച്ചക്കറിത്തട്ടിൽ ചവിട്ടി വായിൽ ടോർച്ചും കടിച്ചുപിടിച്ചു രണ്ടുപേർ അകത്തു കടന്നു. കയ്യിൽ ഇരുമ്പു വടിയുമുണ്ടായിരുന്നു.

കടയ്ക്കുള്ളിൽ പണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്നു തിരയുന്നതൊക്കെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. ടോർച്ച് കടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കു തിരിച്ചപ്പോളാണ് ഇവർ സിസിടിവി കാണുന്നത്. ഇതോടെ ഇരുവരും മോഷണ ശ്രമത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു. അതിനാൽ ഉടമയ്ക്കു പണം നഷ്ടമായില്ല. പിറ്റേന്നു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ഉടമ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

മോഷണശ്രമം നടത്തിയവരിൽ ഒരാൾ സ്ഥിരം മോഷണക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണെന്നു മേൽപറമ്പ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആദൂർ, നായന്മാർമൂല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയ ആളാണെന്നാണു സൂചന. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളനാട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കവർച്ച നടന്നിരുന്നു.

English Summary: After seeing cctv, robbers turn back from robbery in Udma