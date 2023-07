ജയ്പൂർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായി മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കൽ അഭിഷിക്തനായി. ഇടുക്കി ആനവിലാസം സ്വദേശിയായ മാർ കല്ലറയ്ക്കൽ, രണ്ടു വർഷമായി അജ്മീർ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി വികാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

ജയ്പുർ ഔവർ ലേഡി ഓഫ് അനൻസിയേഷൻ കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന മെത്രാഭിഷേക കർമങ്ങൾക്ക് ബോംബെ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ ഓസ്വാൾഡ് ഗ്രേഷ്യസ് മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിച്ചു. ആഗ്ര അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ. റാഫി മഞ്ഞളി, ജയ്പൂർ ബിഷപ് എമിരിറ്റസ് ഓസ്വാൾഡ് ലൂയിസ് എന്നിവർ സഹകാർമികത്വം വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ. ലിയോ പോൾദോ ജിറെല്ലിയും ചടങ്ങിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തി.



