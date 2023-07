സിപിഎം അനുഭാവിയുടെ പോക്സോ പരാതി കോൺഗ്രസ് നേതാവിനായി ഒതുക്കി: ജോർജ് എം.തോമസിനെതിരെ ആരോപണം

കോഴിക്കോട്∙ തിരുവമ്പാടി മുൻ എംഎൽഎ ജോർജ് എം.തോമസിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്‍പെൻഡ് ചെയ്തത് പോക്സോ കേസ് ഒതുക്കിയെന്ന പരാതിയിൽ. സിപിഎം അനുഭാവി കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ പോക്സോ പരാതിയിൽ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനായി ജോർജ് എം.തോമസ് ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം. കോൺഗ്രസ് പ്രവാസി സംഘടനാ നേതാവായ വ്യവസായിയെ രക്ഷിക്കാനായാണ് ഇടപെട്ടത്. 2007ൽ ജോർജ് എം.തോമസ് എംഎൽഎയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം.

പൊലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ കേസിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയെന്നും പാർട്ടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ സസ്പെൻഷനിലോ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ജോർജ് എം തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗുരുതരമായ പാർട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജോർജ് എം തോമസിനെ സിപിഎം ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗവും കർഷക സംഘം ജില്ലാ നേതാവുമായ ജോർജ് എം. തോമസിനെ പോഷക സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ നിന്നു നീക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തിരുവമ്പാടി ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നത്.



