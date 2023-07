‘ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു’; സഹോദരനെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം തൂങ്ങിമരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠൻ

മാവേലിക്കര (ആലപ്പുഴ) ∙ വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ ഇളയ സഹോദരനെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ജ്യേഷ്ഠൻ തൂങ്ങിമരിച്ചു. മാവേലിക്കരയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയാണു സംഭവം. മാവേലിക്കര കല്ലുമല പുതുച്ചിറ ചിത്രേഷ് കെ. മോഹനൻ (42) ആണ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്.

ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാട്സാപ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ. കുത്തേറ്റ സഹോദരൻ വിനേഷിനെ (38) പരുക്കുകളോടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിനേഷ് അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: The elder brother hanged himself after stabbing his younger brother at Mavelikkara

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)