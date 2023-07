ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽപടിയിൽ ഇരിക്കാൻ തർക്കം; നിലതെറ്റി വീണ യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ചെന്നൈ ∙ യാത്രയ്ക്കിടെ ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽപടിയിലിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനും കയ്യാങ്കളിക്കുമിടെ നിലതെറ്റി പുറത്തേക്കു തെറിച്ചുവീണ രണ്ട് യുവാക്കൾക്കു ദാരുണാന്ത്യം. നാഗർകോവിൽ – കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസിലാണു നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. ജനറൽ കോച്ചിൽ യാത്രചെയ്ത തെങ്കാശി ആലംകുളം സ്വദേശി മുത്തുകുമാർ (32), തൂത്തുക്കുടി കോവിൽപട്ടി സ്വദേശി മാരിയപ്പൻ (36) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

ഇരുവരും തമ്മിൽ ആദ്യമുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം പിന്നീടു കയ്യാങ്കളിയിേലക്കു മാറി. അകത്തേക്കു കയറാൻ സഹയാത്രികർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുവരും കൂട്ടാക്കിയില്ല. പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ, വിരുദുനഗറിനടുത്ത് സാത്തൂരിനടുത്തു നിലതെറ്റി ഇരുവരും പുറത്തേക്കു തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ, യാത്രക്കാർ ചങ്ങല വലിച്ചു ട്രെയിൻ നിർത്തി. മുത്തുകുമാർ സംഭവ സ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മാരിയപ്പനും മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ തൂത്തുക്കുടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

English Summary: Argument to sit on the doorstep; 2 youths died after falling from the train