‘അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ കേട്ടു, മറുപടി നൽകിയില്ല’: ശരദ് പവാറുമായി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അജിത്

മുംബൈ ∙ എൻസിപിയെ പിളർത്തി എൻഡിഎ സർക്കാരിൽ ചേർന്ന അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ ശരദ് പവാറുമായി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് അജിത് – ശരദ് പവാർ കൂട്ടിക്കാഴ്ച. തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനുശേഷമാണു വിമതനേതാക്കൾ ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ കേട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നു വിമതനേതാവായ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ദക്ഷിണ മുംൈബയിലെ വൈ.ബി.ചവാൻ െസന്ററിലാണ് അജിത് പവാർ അണികളോടൊപ്പം ശരദ് പവാറിനെ കണ്ടത്. ഇവിടെ പവാർ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ എത്തിയ നേതാക്കൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. ഗുരുനാഥനെ സന്ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയ തങ്ങൾ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും പവാർ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശരദ് പവാർ, തന്റെ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം തുടരുമെന്നും ബിജെപിയുമായി ഒരിക്കലും സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ പിളർപ്പിനുശേഷം എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അജിത്തിന് ഒപ്പമാണെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം അണികളും ശരദ് പവാറിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം, എംഎൽഎമാർ മുഖേന പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനായി ശരദ് പവാർ ക്യാംപ് ഡൽഹിയിലെ അവരുടെ നിയമ സംഘവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി. ശരദ് പവാർ ക്യാംപ് എംഎൽഎമാർ പ്രതിപക്ഷത്ത് തുടരാനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കേണ്ടതും ആ പ്രമേയം ഇന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമായിരുന്നെന്നാണ് നിയമോപദേശം. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേലും അജിത് പവാറും പങ്കെടുക്കും.

