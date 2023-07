ന്യൂഡൽഹി∙ തമിഴ്നാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ. പൊന്മുടിയുടെ വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതിനെ അപലപിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ തകർക്കാനും എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്താനുമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമമെന്ന് കേജ്‍രിവാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘‘തമിഴ്നാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയെ റെയ്ഡിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ തകർക്കാനും എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്താനുമാണ് ശ്രമം. ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല’’– കേജ്‍രിവാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

മന്ത്രി കെ. പൊന്മുടിയുടെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലടക്കം അഞ്ചിടങ്ങളിലാണു തിങ്കളാഴ്ച ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയത്. പൊന്മുടിയുടെ മകൻ ഗൗതം സിങ്കമണിയുടെ വസതിയിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത്. മന്ത്രിയുടെ മകൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിദേശത്തുനിന്നു പണം ഉൾപ്പടെ സ്വീകരിച്ചെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊന്മുടിക്കെതിരെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

നേരത്തെ, സർക്കാർ ജോലിക്ക് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ മന്ത്രി വി.സെന്തിൽ ബാലാജിലെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സെന്തിലിനെ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബൈപാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിനിടെ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോഴക്കേസിൽ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചും കേസെടുത്തിരുന്നു.



