പട്ന∙ പട്ന ബൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മുൻ എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട സംഘർഷത്തിൽ നാലോളം തടവുകാർക്കും നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരുക്ക്. ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മുൻ ബിഹാർ എംഎൽഎ അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടവുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. തന്നെ ജയിലിൽ വച്ചു വകവരുത്താൻ പദ്ധിയിട്ടതായും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാർ‍ഡ് രാത്രിയിൽ തുറന്നിട്ടെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ നേത‍ൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 7.30 ഓടു കൂടിയായിരുന്നു സംഭവം. അനന്ത് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാൽപതോളം തടവുകാർ ജയിലിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തലേന്നു രാത്രി തങ്ങളുടെ വാർഡ് ബോധപൂർവ്വം തുറന്നിട്ടെന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. പൊലീസ് അനുരഞ്ജനത്തിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തടവുകാർ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി പകുതിയിലേറെ തടവുകാരെ സെല്ലുകളിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചെങ്കിലും അനന്ത് സിങ്ങും മറ്റു 10 തടവുകാരും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം രൂപപ്പെട്ടത്.

വിഷയത്തിൽ പട്ന ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ സിങ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അടിപിടിയുണ്ടാക്കിയതിൽ ചില തടവുകാരുടെ പേരിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി മജിസ്ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു. 2015ലെ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനന്ത് സിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു 10 വർഷത്തെ തടവിനു കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിരവധി ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Ex MLA Anant Singh alleges a conspiracy to murder him in jail