ഭോപ്പാൽ–ഡൽഹി വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടിത്തം

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ തീപിടുത്തം. ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന 20171 വന്ദേഭാരതിന്റെ സി–14 കോച്ചിനാണു തീപിടിച്ചത്. 36 യാത്രക്കാരാണ് ഈ സമയം കോച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണു സംഭവം നടന്നത്. ബിന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് കുർവായ് കെതോരയിൽ വച്ചാണു ട്രെയിനിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ട്രെയിനിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കോച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ബോക്സിലാണു തീപിടിച്ചതെന്നു യാത്രക്കാരനായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Fire broke out in a coach in Bhopal Delhi Vande Bharath Train