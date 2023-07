ചന്ദ്രയാൻ 3: അടുത്ത ഘട്ടം വിജയകരമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ

ബെംഗളൂരു∙ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. പേടകം ഇപ്പോൾ 41,603 കി.മീ – 226 കി.മീ. ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിനും മൂന്നിനുമിടയിൽ നടക്കും. ജൂലൈ 14നാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ചത്.

English Summary: ISRO's Chandrayaan 3 Update: Mission Progresses as Probe Enters Orbit, Excitement for Tuesday's Next Stage