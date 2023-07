കേന്ദ്രസംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനിടെ അനുനയ നീക്കവുമായി സർക്കാർ; മുതലപ്പൊഴിക്ക് ആശ്വാസ പാക്കേജ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മുതലപ്പൊഴി സംഭവത്തിൽ ലത്തീൻ സഭയുടെ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ നീക്കവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ചർച്ച നടത്തി. രാവിലെ മന്ത്രിമാരായ വി.ശിവൻകുട്ടി, ആന്റണി രാജു, ജി.ആർ.അനിൽ, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സജി ചെറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടത്.

കടലിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയും അപകട സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട ശേഷം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു. പൊഴിയുടെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായുള്ള വെളിച്ചക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ആധുനിക സംവിധാനം ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാർബർ എൻ‌ജിനീയർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മുതലപ്പൊഴിക്കായി പത്തു കോടിയോളം രൂപയുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അനുനയ നീക്കങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മുതലപ്പൊഴിയിലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സർക്കാർ ആശ്വാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കും. അദാനിയുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം പൊഴിയിലെ ആഴം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു. നാളെ രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് അദാനി കമ്പനിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കും. മണ്ണ് പൊഴിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കും

അതേസമയം, മുതലപ്പൊഴി സന്ദർശിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗം കേന്ദ്രസംഘം എത്തി. ഫിഷറീസ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ, ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ, സിഐസിഇഎഫ് ഡയറക്ടർ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

‘‘സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന സംഘം മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലുള്ളവരുമായിട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായും സംസാരിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു കൊണ്ട് ശാശ്വതമായ പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കും. ഹാർബറിന്റെ നവീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിഗണിക്കും.’– മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.



