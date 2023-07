'ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ലഫ്. ഗവർണറും രാഷ്ട്രീയ വഴക്കുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരണം': സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളും ലഫ്റ്റനൻറ് ഗവർണർ വി.കെ. സക്സേനയും രാഷ്ട്രീയ വഴക്കുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം.

ഡൽഹി ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്‍ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവർണർക്കുമിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇരുവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൂടേയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഗവർണർ ഇതിന് തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹരിഷ് സാൽവെ വ്യക്തമാക്കി.

വിവാദമായ ഓർഡിനൻസ് നിയമമാക്കാൻ അടുത്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഓര്‍ഡിനൻസിനെ മുഴുവനായി പരിഗണിക്കുന്ന ഹർജി വ്യാഴാഴ്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.



