കുമരകത്ത് ബലിതർപ്പണത്തിനായി പോകുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു; വയോധികൻ മരിച്ചു

കുമരകം ∙ ബലിതർപ്പണത്തിനായി പോകുന്നതിനിടെ വയോധികൻ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു. കുമരകം കണ്ടാമ്പ്ര കെ.പി.ചന്ദ്രൻ (68) ആണു മരിച്ചത്. വീടിനു സമീപത്തെ കുമരകം തെക്കുകര അർധനാരീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി വീട്ടിൽ നിന്നു നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man collapsed and died while going for bali tharpanam in Kumarakom