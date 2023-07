സെന്തിൽ ബാലാജിയെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് പുഴൽ ജയിലിലേക്കു മാറ്റും: ഇഡി

ചെന്നൈ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റു ചെയ്ത മന്ത്രി വി.സെന്തിൽ ബാലാജിയെ കാവേരി ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് പുഴൽ ജയിലിലേക്കു മാറ്റും. നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ജയിലിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. നിലവിൽ 26 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണു സെന്തിൽ.

കഴിഞ്ഞ മാസം 14ന് അറസ്റ്റിലായ സെന്തിലിനെ നെഞ്ചു വേദനയെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയിരുന്നു. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം തട്ടിയെന്ന കേസിലാണ് തമിഴ്നാട് വൈദ്യുതി – എക്സൈസ് വകുപ്പു മന്ത്രി വി.സെന്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇഡി

അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: Minister V Senthil Balaji to be transferred from hospital to jail, says ED