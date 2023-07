‘മോദിക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻഡിഎ ഓർമവന്നു; ഒറ്റയ്ക്ക് തോൽപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ശ്വാസംമുട്ടുന്നു’

ബെംഗളൂരു∙ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ‘യുണൈറ്റഡ് വീ സ്റ്റാൻ‍ഡ്’ (ഞങ്ങളൊരുമിച്ച്) എന്ന ഐക്യ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിൽ ചേർന്ന സംയുക്ത പ്രതിപപക്ഷം യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്കു പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നു പറഞ്ഞവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടുകയാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എൻഡിഎ യോഗം പരാമർശിച്ചായിരുന്നു പ്രസ്താവന. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് എൻഡിഎയെക്കുറിച്ച് ഓർമവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

‘‘എൻഡിഎയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻഡിഎയെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന്, നാളെ എൻഡിഎ യോഗം വിളിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രേതമായി മാറിയ എൻഡിഎയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പുതുജീവൻ പകരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. പട്‌നയിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിന്റെ ഫലമാണിത്.’’– ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചതിനാൽ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പമാണോ അതോ ഭരണഘടനയെ ആക്രമിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണോ എന്ന് എല്ലാ പാർട്ടികളും തീരുമാനിക്കണമെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു. ‘‘എൻഡിഎ ഒരു പ്രഹസനമായി മാറിയതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് എൻഡിഎയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതാണ് 26 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചതിന്റെ ആഘാതം.’’– ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ 38 പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ജയറാം രമേശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഭരണത്തിൽ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുകയും വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സമയമാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ജയറാം രമേശിനൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുപോകാനും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാനും ഈ സ്വേച്ഛാധിപത്യ സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനും 26 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മമത ബാനർജി, എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ, നിതീഷ് കുമാർ, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, ഹേമന്ത് സോറൻ, പാർട്ടി നേതാക്കളായ ശരദ് പവാർ (എൻസിപി), സീതാറാം യച്ചൂരി (സിപിഎം), ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് (ആർജെഡി), ഡി.രാജ (സിപിഐ) അടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ ഒത്തുകൂടിയ നേതാക്കൾ, നാളത്തെ ചർച്ചകളുടെ അജൻഡകൾ വൈകിട്ടു സംഘടിപ്പിച്ച അത്താഴവിരുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് നാലു വരെയാണ് ഔപചാരിക ചർച്ചകൾ നടക്കുക.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് താജ് വെസ്റ്റ് എൻഡ് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ മമത ബാനർജിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും അടുത്തടുത്ത കസേരകളിലാണ് ഇരുന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ആണ് അത്താഴവിരുന്നൊരുക്കിയത്. എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ അത്താഴവിരുന്നതിന് എത്താതിരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായി. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ മകൾ സുപ്രിയ സുളെയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് (ആർജെഡി), അഖിലേഷ് യാദവ് (എസ്പി), ഉദ്ധവ് താക്കറെ (ശിവസേന-യുബിടി), ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല (എൻസി), മെഹബൂബ മുഫ്തി (പിഡിപി), സീതാറാം യച്ചൂരി (സിപിഎം), ഡി.രാജ (സിപിഐ), ജയന്ത് ചൗധരി (ആർഎൽഡി), എംഡിഎംകെ എംപി വൈകോ എന്നിവരും അത്താഴവിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു.

പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിന് എത്തിയ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി, ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യത തള്ളിക്കളയുകയും ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ചേർന്ന മതേതര പാർട്ടികൾ ബിജെപിയെയും തൃണമൂലിനെയും നേരിടുമെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഭിന്നിപ്പ് കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും ഒരുമിച്ച് പോരാടാനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്നും യച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഹാറിലെ പട്നയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ചേർന്ന ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ 15 പാർട്ടികളാണു പങ്കെടുത്തത്. ഇത്തവണ 24 കക്ഷികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും യുപിയിലെ അപ്നാ ദൾ (കൃഷ്ണ പട്ടേൽ വിഭാഗം), തമിഴ്നാട്ടിലെ എംഎംകെ എന്നിവയെ കൂടി കോൺഗ്രസ് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (മുസ്‌ലിം ലീഗ്), ജോസ് കെ.മാണി (കേരള കോൺഗ്രസ് എം), പി.ജെ.ജോസഫ് (കേരള കോൺഗ്രസ്), എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ (ആർഎസ്പി), ജി.ദേവരാജൻ (ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്) എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: "United We Stand": Opposition's Message Against 'Hate Politics' At Key Meet