കുടുംബാധിപത്യം, അഴിമതിക്കനുസരിച്ച് കസേര: പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തെ വിമർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ബെംഗളൂരുവിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതൃ സമ്മേളനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്ത്. വിശാല പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായ നേതാക്കളുടെ മുൻഗണന അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും, രാജ്യതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്നും മോദി വിമർശിച്ചു.

‘‘അവരെ (പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ) സംബന്ധിച്ച് കുടുംബത്തിനാണ് എന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം. അവർക്ക് രാജ്യവും രാജ്യ താൽപര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല. അഴിമതിയുടെ വലിപ്പവും അതിലെ പങ്കാളിത്തവും അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ കസേരയൊരുക്കുന്നത്. കുടുംബത്താൽ, കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കുടുംബത്തിന്റെ എന്നതാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെ.’ – പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുതിയ ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ മോദി പറഞ്ഞു.

ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ വ്യോമ ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 710 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിലാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ നിർമിച്ചത്. 40,800 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമായതോടെ, പുതിയ ടെർമിനലില് പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.

English Summary: "Family First, Nation Nothing": PM Modi's All-Out Attack On Opposition