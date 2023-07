തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായും മന്ത്രിയായും നിരവധി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി നിശ്ചലനായി കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ജനസാഗരമെത്തി. ജനത്തിരക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾക്ക് ജനസാഗരത്തിനു നടുവിൽ മടക്കം. ജഗതിയിലെ പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽനിന്ന് ആംബുലൻസിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും ദർബാർ ഹാളിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.

നിയന്ത്രണാതീതമായ തിരക്ക് കാരണം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിൽനിന്ന് ഏറെ വൈകിയാണ് മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. കണ്ണൂരിലായിരുന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജഗതിയിലെ വസതിയിലെത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത പലരും നിരാശരായി. അവരോട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും കെപിസിസി ഓഫിസിലും പൊതുദർശനമുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നാലു മണിക്കാണ് ദർബാർ ഹാളിൽ പൊതുദർശനം തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 6.45നാണ് മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ജഗതിയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. അലങ്കരിച്ച ബസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആലോചിച്ചെങ്കിലും തിരക്കു കാരണം വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

നാലു മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽനിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി. 6.45ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി.ശശിയും പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷും ദർബാർ ഹാളിലേക്കെത്തി. ചികില്‍സയിലായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഏറെ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കെത്തുന്നത്. ഏഴുമണിയോടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വാഹനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തി. നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആംബുലൻസ് ദർബാർ ഹാളിനു മുന്നിലേക്കെത്തി. വലിയ തിരക്കിനിടയിൽ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് മൃതദേഹം ഹാളിലേക്ക് കയറ്റിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി മൃതദേഹത്തിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു. ഭാര്യ മറിയാമ്മ ഉമ്മനെയും മക്കളായ അച്ചു ഉമ്മനെയും മറിയം ഉമ്മനെയും ചാണ്ടി ഉമ്മനെയും അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഒരേ ദിവസമാണ് നിയമസഭയിലേക്കെത്തുന്നത്. 1970ൽ നിയമസഭാംഗമായി എത്തിയ പഴയ നിയമസഭാഹാളിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ദർബാർ ഹാളിൽ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കണ്ടശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ വലിയ അധ്യായമാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെത്തിയ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പിന്നീട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. യുവജന പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലെ വീറും വാശിയും അവസാനംവരെ നിലനിർത്തി. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. മനുഷ്യത്വപരമായ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ രണ്ടു ചേരിയിലായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിന്റെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിച്ച ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അനിഷേധ്യ നേതാവായി വളർന്നു. കോൺഗ്രസിന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നികത്താൻ കഴിയാത്ത നഷ്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഹാളിൽനിന്ന് പോയതോടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ കാണാൻ ജനം തിക്കിതിരക്കി. ജനങ്ങളുടെ നീണ്ട വരി കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റിലേക്കും പ്രധാന ഗേറ്റിലേക്കും നീണ്ടു. മന്ത്രിമാരും കനത്ത തിരക്കിൽപ്പെട്ടു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനാണ് തിരക്കിൽനിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അവസാനമായി കാണാന്‍ മൂന്നു മണി മുതൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വരിനിന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സഹായിച്ചതിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുജനങ്ങളും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. മൃതദേഹം ദർബാർ ഹാളിൽനിന്നും സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനുശേഷം കെപിസിസി ഓഫിസിൽ പൊതുദർശനത്തിനുവയ്ക്കും. രാത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

English Summary: Heartfelt Memories Pour In as Leaders, Public Come Together to Honor Oommen Chandy at the Durbar Hall