ചന്ദ്രയാൻ 3: ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ മൂന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ

ബെംഗളൂരു∙ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തലിന്റെ നാലാം ഘട്ടം ജൂലൈ 20ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിനും മൂന്നിനുമിടയിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 14നാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ചത്.

English Summary: ISRO successfully performs the third orbit-raising maneuver of the Chandrayaan-3 spacecraft