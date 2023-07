I-N-D-I-A: ബിജെപിയെ നേരിടാൻ വിശാല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഖ്യത്തിന് പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ 26 പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം ഇനിമുതൽ ‘ഇന്ത്യ’ എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇൻക്ലൂസീവ് അലയൻസ് – I-N-D-I-A എന്ന പേരാണ് 2024ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്യത്തോടെ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ വിശാല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ യോഗത്തിലാണ് പുതിയ പേര് തീരുമാനിച്ചത്.

ഇന്നത്തെ വിശാല പ്രതിപക്ഷയോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നേതാക്കൾ അനൗദ്യോഗിക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അത്താഴവിരുന്നിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുതിയ പേരു വേണമെന്ന നിർദേശമുയർന്നിരുന്നു. നിലവിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിക്ക് യുണൈറ്റഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് (യുപിഎ) എന്നാണ് പേര്. ഇതിൽപ്പെടാത്ത കക്ഷികളും വിശാല കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളതിനാലാണ് യുപിഎ ഒഴിവാക്കി പുതിയ പേര് കണ്ടെത്തിയത്.

∙ അലയൻസ് വേണ്ടെന്ന് ഇടത് പാർട്ടികൾ

ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ നേരിടാനുള്ള വിശാല പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അലയൻസ് എന്ന പദം വേണ്ടെന്ന നിലപാട് ഇടതു പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഫ്രണ്ട് എന്ന പദമാണ് പകരം അവർ നിർദേശിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളോടും സഖ്യത്തിന്റെ പേരു നിർദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പല പേരുകളും നിർദേശിച്ചവയിൽനിന്ന് INDIA എന്ന പേരിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുകയായിരുന്നു.

∙ സോണിയ തന്നെ നയിക്കും?

യുപിഎ ചെയർപഴ്സനായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ ‘ഇന്ത്യ’യെ നയിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കും. 2004–2014 വരെ യുപിഎയുടെ ചെയർപഴ്സനായിരുന്നു സോണിയ. മാത്രമല്ല, രണ്ട് സബ് കമ്മറ്റികളും രൂപീകരിക്കും. ഒന്ന് പൊതുമിനിമം പരിപാടി അന്തിമമാക്കാനും മറ്റൊന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരിപാടികളും റാലികളും മറ്റും ക്രമീകരിക്കാനും.

സോണിയ ഗാന്ധിയെ കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, നിതീഷ് കുമാർ, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, ഹേമന്ത് സോറൻ, മമത ബാനർജി, ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

