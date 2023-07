മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.ടി.ചാക്കോയുടെ അനുസ്മരണം

സോളര്‍ സമരം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന 2013 ഓഗസ്റ്റില്‍ കൊല്ലത്തുള്ള മൂന്നു കുടുംബങ്ങളിലെ 10 പേര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ കാണാന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിസരത്തെത്തി. സമരവും പൊലീസ് സംരക്ഷണവും മൂലം ആര്‍ക്കും അകത്തു കടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പല ദിവസങ്ങളിലും അവര്‍ നിരാശരായി മടങ്ങി. ഒരാഴ്ചത്തെ ശ്രമത്തിനുശേഷമാണ് അവര്‍ക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തു കയറാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ കണ്ടു. സൗദിയില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട കൊല്ലംകാരായ നസീം, മന്‍സൂര്‍, റഫീഖ് എന്നീ മൂന്നു പേരുടെ അന്തിമദിവസം അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ക്കല സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യ മാപ്പു നൽകിയാല്‍ മാത്രമേ ഇനി അവര്‍ക്കു രക്ഷയുള്ളു. അതിന് അവര്‍ തയാറാകുകയും പകരം ബ്ലഡ് മണി നൽകുകയും വേണം. ഇത്രയും വിവരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി തിരക്കിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു. അവരോട് കാത്തിരിക്കാന്‍ പറഞ്ഞു.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു പുറത്തു സമരം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ ഇപ്പോള്‍ താഴെയിറക്കുമെന്ന് ചാനലുകള്‍ അട്ടഹസിക്കുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ മീറ്റിങ്ങുകളും തിരക്കുകളും കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ രാത്രി 8 മണിയായി. അതിനുശേഷമാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്ക് കൊല്ലത്തുനിന്നുള്ള സംഘത്തെ വീണ്ടും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിനിടയിലും അദ്ദേഹം ആ മൂന്നു യുവാക്കള്‍ക്കുവേണ്ടി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഏകദേശരൂപം മനസില്‍ കോറിയിട്ടിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാര്യയെ അടുത്ത ദിവസം ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കു വിളിപ്പിച്ച് അവരെ കാര്യങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബ്ലഡ് മണി നൽകാമെന്നു വാക്കു നൽകി. ഗള്‍ഫിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ 25 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചു. മാപ്പുലഭിച്ച ചെറുപ്പക്കാര്‍ 5 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍ശിക്ഷയ്ക്കുശേഷം 2018ല്‍ നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി. ബ്ലഡ് മണിയില്‍ ബാക്കി നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ, വാക്കുപാലിക്കാന്‍ പലരില്‍ നിന്നും അഞ്ചും പത്തും ലക്ഷം രൂപ വ്യക്തിപരമായി കടംവാങ്ങിയാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി നൽകിയത്. അധികാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ അതു മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴി.

സോളര്‍ സമരത്തിന്റെ തീച്ചൂളയില്‍ നിന്നു സര്‍ക്കാരിനെയും തന്നെയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ തലനാരിഴകീറി തന്ത്രങ്ങള്‍ക്കു രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലും മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാര്‍ സൗദിയിലെ ദീര ചത്വരം അഥവാ ചോപ് ചോപ് ചത്വരത്തില്‍ ഒരു വാള്‍ത്തലപ്പ് മിന്നായംപോലെ കടന്നുവരുന്നതു കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ മറ്റു നേതാക്കളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഇതേ സഹജീവി സ്‌നേഹമാണ് കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശി സക്കീര്‍ ഹുസൈനെയും ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി സ്വദേശി സിമിലിനെയും ബ്ലഡ് മണി നൽകി കൊലക്കയറില്‍നിന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

ഇതുപോലുള്ള എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയതാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ജീവിതം. ആര്‍ക്കും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറിച്ചെല്ലാവുന്ന ഒരിടമാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പൊതുപ്രവര്‍ത്തന മണ്ഡലം. ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ പ്രശ്‌നമോ ആവശ്യമോ ഉണ്ടായാല്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ആശ്വാസം പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തുറന്നിട്ട വാതിലിലൂടെ ജാതിയോ മതമോ എന്തിന് രാഷ്ട്രീയമോ പോലും നോക്കാതെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമുണ്ടായത്.

കേരളത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ കയ്യില്‍നിന്ന് ആയിരം രൂപയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഈ സഹായം എത്തിച്ചത് സര്‍ക്കാരിന്റെ പണം മാത്രം വിനിയോഗിച്ചായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം പോക്കറ്റില്‍ നിന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്നുമൊക്കെ പണം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാന്‍ പണം ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് മനോഭാവം മതിയന്നാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ നയം. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുപോലെ കല്ലെറിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയോ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ ഇല്ല. ഇത്രയും വന്യമായ ആരോപണങ്ങള്‍ കേട്ട നേതാവുമില്ല. ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി കേസുകള്‍, ശാരീരിക ആക്രമണം, രോഗങ്ങള്‍, കുടുംബത്തെപോലും വളഞ്ഞിട്ട ആക്രമണം, സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ച. ഓരോന്നിനും പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയനീക്കമായിരുന്നെന്നു വ്യക്തം. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പീഡനപര്‍വം കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ അറിയപ്പെടാത്ത അധ്യായമാണ്.

English Summary: Pess Secretary of Former CM Oommen Chandy, Remembering Him